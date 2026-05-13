矢田亜希子、ショーパン×ブーツの“初夏コーデ”を披露 40代のミニ丈スタイルに反響「めちゃ爽やか！」「カジュアルボーイシュ」「美脚すぎる!!」
俳優の矢田亜希子（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。ショーパン×ブーツの“初夏コーデ”を披露した。
【写真】「めちゃ爽やか！」「美脚すぎる!!」ショーパン×ブーツの“初夏コーデ”披露の矢田亜希子
矢田は「お買い物してから撮影にむかいました」と清潔感のある白いショートパンツに水色のシャツを羽織り、黒のブーツとキャップを合わせた、大人カジュアルな着こなしを紹介。
「もうブーツの季節も終わりかな」と季節の移り変わりを感じさせつつ、抜群のスタイルが際立つ軽やかな装いを披露した。
コメント欄には「めちゃ爽やか！」「美脚すぎる!!」「スタイルいい」「カッコいい」「カジュアルボーイシュ」「もう初夏ですね」などの声が寄せられている。
【写真】「めちゃ爽やか！」「美脚すぎる!!」ショーパン×ブーツの“初夏コーデ”披露の矢田亜希子
矢田は「お買い物してから撮影にむかいました」と清潔感のある白いショートパンツに水色のシャツを羽織り、黒のブーツとキャップを合わせた、大人カジュアルな着こなしを紹介。
「もうブーツの季節も終わりかな」と季節の移り変わりを感じさせつつ、抜群のスタイルが際立つ軽やかな装いを披露した。
コメント欄には「めちゃ爽やか！」「美脚すぎる!!」「スタイルいい」「カッコいい」「カジュアルボーイシュ」「もう初夏ですね」などの声が寄せられている。