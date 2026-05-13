矢田亜希子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の矢田亜希子（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。ショーパン×ブーツの“初夏コーデ”を披露した。

【写真】「めちゃ爽やか！」「美脚すぎる!!」ショーパン×ブーツの“初夏コーデ”披露の矢田亜希子

　矢田は「お買い物してから撮影にむかいました」と清潔感のある白いショートパンツに水色のシャツを羽織り、黒のブーツとキャップを合わせた、大人カジュアルな着こなしを紹介。

　「もうブーツの季節も終わりかな」と季節の移り変わりを感じさせつつ、抜群のスタイルが際立つ軽やかな装いを披露した。

　コメント欄には「めちゃ爽やか！」「美脚すぎる!!」「スタイルいい」「カッコいい」「カジュアルボーイシュ」「もう初夏ですね」などの声が寄せられている。