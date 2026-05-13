開催：2026.5.13 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 3 - 0 [マーリンズ] MLBの試合が13日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマーリンズが対戦した。 ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。 5回裏、ダブルスチール成功でツインズ得点 MIN 1-0 MIA、3番