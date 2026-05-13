【モデルプレス＝2026/05/13】日本テレビの杉野真実アナウンサー（36）が2026年5月13日、自身のInstagramを更新。産休・育休を経て復職したことを報告した。【写真】36歳日テレアナ、復職後の凛々しい姿◆杉野真実アナ、復職を報告2025年12月30日に出産を発表していた杉野アナは「産休・育休を経て、復職しました」と報告。「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」とつづり「支えてくれる家族や友人、職場の仲間、お世話にな