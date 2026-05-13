日テレ杉野真実アナ、復職を報告 産休・育休経て「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」
【モデルプレス＝2026/05/13】日本テレビの杉野真実アナウンサー（36）が2026年5月13日、自身のInstagramを更新。産休・育休を経て復職したことを報告した。
【写真】36歳日テレアナ、復職後の凛々しい姿
2025年12月30日に出産を発表していた杉野アナは「産休・育休を経て、復職しました」と報告。「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」とつづり「支えてくれる家族や友人、職場の仲間、お世話になる方々に感謝し、緊張を喜びに変えて働きたいと思います」と意気込んだ。また、2026年5月21日から行われる第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会にて実況を務めることを伝え「＃105関東インカレまであと8日」「＃103箱根駅伝まであと234日」とハッシュタグを添えている。
杉野アナは、1990年1月生まれ、東京都出身。2012年4月に日本テレビに入社。「news every.サタデー」「Going！Sports＆News」（日曜）などを担当した。2023年3月には、自身のInstagramにて結婚を発表。2025年9月には第1子妊娠を報告し、出産のため、約2年間アシスタントを務めた番組「キユーピー3分クッキング」を卒業していた。（modelpress編集部）
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◆杉野真実アナ、復職を報告
2025年12月30日に出産を発表していた杉野アナは「産休・育休を経て、復職しました」と報告。「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」とつづり「支えてくれる家族や友人、職場の仲間、お世話になる方々に感謝し、緊張を喜びに変えて働きたいと思います」と意気込んだ。また、2026年5月21日から行われる第105回関東学生陸上競技対抗選手権大会にて実況を務めることを伝え「＃105関東インカレまであと8日」「＃103箱根駅伝まであと234日」とハッシュタグを添えている。
◆日テレ杉野真実アナ、2023年に結婚
杉野アナは、1990年1月生まれ、東京都出身。2012年4月に日本テレビに入社。「news every.サタデー」「Going！Sports＆News」（日曜）などを担当した。2023年3月には、自身のInstagramにて結婚を発表。2025年9月には第1子妊娠を報告し、出産のため、約2年間アシスタントを務めた番組「キユーピー3分クッキング」を卒業していた。（modelpress編集部）
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