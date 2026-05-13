花王の衣料用洗剤「アタック ZERO（ゼロ）」ブランドの新TVCM「洗濯愛してる旅 長友選手」篇が、5月11日に全国で放映開始されました。CMには、洗たく好きな社会人サークル「#洗濯愛してる会」メンバーの松坂桃李さんと杉野遥亮さん、プロサッカーの長友佑都選手が出演。3人がピッチで汗を流しながら、同商品の「最高峰消臭」をアピールしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■松坂桃李と杉野遥亮が長