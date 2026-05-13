12日夕方、鹿角市十和田の国道103号で、停止していた軽乗用車に普通乗用車が追突し軽乗用車に乗っていた男性が大けがをしました。鹿角警察署の調べによりますと12日午後4時5分ごろ、鹿角市十和田末広字向川原の国道103号を、大館市方面から鹿角市十和田大湯方面に走っていた普通乗用車が、前方で停止していた軽乗用車に衝突しました。この事故で、軽乗用車に乗っていた大館市比内町の67歳の男性が首の骨を折るなどの大けがをしまし