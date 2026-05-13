小田急電鉄によりますと、江ノ島線は、大和と桜ヶ丘駅のあいだで7時2分ごろ発生した人身事故の影響で、大和〜藤沢駅間で運転を見合わせています。【画像】小田急江ノ島線 大和・藤沢駅で運転見合わせ運転再開は、8時50分ごろに変更となりました。なお、小田原線の上り方面は、所要時間の増加が見込まれるということです。現在、他社線への振替輸送を実施しています。ご利用予定の方は、最新の情報を確認の上お出かけくだ