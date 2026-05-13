約40年前に起きた「アグネス論争」を覚えているだろうか。1987年に歌手のアグネス・チャンさん（70歳）が、生まれたばかりの長男を仕事現場に連れて行ったことをきっかけに起きた、「子連れ出勤の是非」をめぐる社会的論争のことだ。この問題は単なる芸能ニュースの域を超え、日本社会全体を巻き込む大きな問題へと広がっていく。社会学者の上野千鶴子さん（77歳）はアグネスさんを擁護する主張を展開し、作家の林真理子さんや中野