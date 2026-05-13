大相撲夏場所二日目大相撲夏場所の二日目となった11日、東京・両国国技館には女性アスリートの姿もあった。発見したファンからは様々な声が上がっている。西前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）と東前頭十枚目・朝乃山（高砂）の一番。伯乃富士の鋭い出足に押し込まれた朝乃山は、防戦一方になった。土俵を割った朝乃山とほぼ同時に、伯乃富士も宙を舞って土俵に落ちた。軍配は朝乃山に上がったが、物言いがついた。結果的に