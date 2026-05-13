◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）攻めることしか考えなかった。阿部監督の決断が劇弾を呼んだ。同点の９回無死一塁。佐々木に「バントはないよ」とヒッティングのサインを出して背中を押した。「ホームランを打てる力があるし、そこにちょっとかけて。（バントで）送ってとかっていうのはなかなか。もう打って、今日はつないで勝とうと思って勝負をかけた」。初球、右中間へ歓喜のサヨナラ２ラン。采配が