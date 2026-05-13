◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）

攻めることしか考えなかった。阿部監督の決断が劇弾を呼んだ。同点の９回無死一塁。佐々木に「バントはないよ」とヒッティングのサインを出して背中を押した。「ホームランを打てる力があるし、そこにちょっとかけて。（バントで）送ってとかっていうのはなかなか。もう打って、今日はつないで勝とうと思って勝負をかけた」。初球、右中間へ歓喜のサヨナラ２ラン。采配が的中した。

試合前の時点で相手先発が左投手だと５勝１１敗。広島の先発左腕・床田には、４月２８日に東京Ｄで右打者６人を並べるも８回３安打１失点の好投を許して敗れていた。この日は左打者５人をスタメン起用。その一人が佐々木だった。対左は２０打数３安打だったが、橋上オフェンスチーフコーチは「少しずつ（左に）慣れてくれればと思って」と言うように、期待を込めて８番・中堅で送り出した。

１点を追う７回１死、佐々木が床田から放った二塁打をきっかけに同点に追いついた。床田は７回途中８安打３失点。全員で食らいつき、攻略への光が見えた。「何とか次は打ち崩せるように、しっかり対策を練りたい」と阿部監督。試合前のフリー打撃で各自が逆方向への打撃を徹底するなど工夫し、少しずつ左腕対策の成果が出始めている。

投手では５回３失点の先発・戸郷の後、リリーフの中川、田和、大勢、マルティネスが１回ずつ無安打リレー。「それもあって、この勝ちにつながった」とねぎらった。「天下統一」の織田信長が拠点とした岐阜城が見えるぎふしん長良川で、貯金１とする大きな白星を手にした。（片岡 優帆）