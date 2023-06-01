J2大宮が26〜27年シーズンから新たにアディダス社とサプライヤー契約を結ぶことが12日、分かった。19年半続いた株式会社ドームとの契約が6月で満了することに伴い、同社が展開するアンダーアーマーから“3本ライン”の戦闘服に変更。24年からレッドブルグループの一員となり、組織体制やビジネスモデルを刷新。劇的な変革を遂げるクラブは秋春制移行を機に、世界的なグローバルブランドであるアディダスとタッグを組み、J1昇格