◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・佐藤輝明内野手が、野手ながら登板したヤクルトのホセ・オスナ内野手との対戦を振り返った。森下の満塁弾が飛び出し、10―0となった9回に投手・オスナがコールされた。球場が騒然となる中、打席へ。カウント1―2からこの日最速となる141キロ直球を見逃すなど、最後は四球を選んで出塁した。試合後、対戦について報道陣から問われた佐藤輝は、「（野手との対