【モデルプレス＝2026/05/12】超特急のリョウガ（船津稜雅）が11日、グループの冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系／毎週月曜よる24時59分〜）に出演。ももいろクローバーZの高城れにとのエピソードを明かした。【写真】超特急メンバーが呼び捨て ”先輩グループ”ももクロにいる後輩◆超特急、ツーマンライブ開催のももクロと過去を振り返るこの日の放送では、3月31日と4月1日に有明アリーナで開催されたライブ「VS.超特急」DAY2