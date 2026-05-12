超特急リョウガ、ももクロメンバーに“後輩イジり”「面白すぎる」「2人のやり取り大好き」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】超特急のリョウガ（船津稜雅）が11日、グループの冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系／毎週月曜よる24時59分〜）に出演。ももいろクローバーZの高城れにとのエピソードを明かした。
【写真】超特急メンバーが呼び捨て ”先輩グループ”ももクロにいる後輩
この日の放送では、3月31日と4月1日に有明アリーナで開催されたライブ「VS.超特急」DAY2のゲストだったももいろクローバーZのメンバーが全員登場。それぞれの過去を振り返りながら、メンバーが過去に発言した内容を推測して当てるゲーム「クイズ王決定戦」を行った。
番組内で特に話題を呼んだのは、ももクロの4人が国立競技場でライブを行った際に宣言したももクロとしての「目標」は何かという問題をめぐるやり取り。高城はこの設問に「月9主演」と答えていた野田が、これに対しリョウガは「え、れに叶ったの？」とグループ歴が自身より長い高城を下の名前で呼び捨てし、挑発的な態度で笑いを誘った。
実は、グループとしては高城のほうが活動期間が長いものの、事務所の入所順としてはリョウガが先輩だという2人。超特急のメンバーとももクロのメンバーが入所順に1列に並んだ際も、「あれ？れにちゃんって...後輩なんだ」とからかう様子を見せていた。
番組後半では、「リョウガが2020年にトライしてみたかったこと」を当てるクイズも出題された。そこでは玉井詩織が「れにとご飯」、高城が「川で洗濯」と解答するなど大喜利状態に。結局正解は「1人でドライブに行く」だったものの、今トライしたいことを聞かれたリョウガは「れにとご飯」と解答し、一同は爆笑の渦に包まれた。
放送を受けてSNS上には、「面白すぎる」「顔が嬉しそう」「この2人のやり取り大好き」などの声が寄せられている。（modelpress編集部)
情報：日本テレビ
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◆超特急、ツーマンライブ開催のももクロと過去を振り返る
この日の放送では、3月31日と4月1日に有明アリーナで開催されたライブ「VS.超特急」DAY2のゲストだったももいろクローバーZのメンバーが全員登場。それぞれの過去を振り返りながら、メンバーが過去に発言した内容を推測して当てるゲーム「クイズ王決定戦」を行った。
◆リョウガ、高城れにを「れに」呼びする理由
番組内で特に話題を呼んだのは、ももクロの4人が国立競技場でライブを行った際に宣言したももクロとしての「目標」は何かという問題をめぐるやり取り。高城はこの設問に「月9主演」と答えていた野田が、これに対しリョウガは「え、れに叶ったの？」とグループ歴が自身より長い高城を下の名前で呼び捨てし、挑発的な態度で笑いを誘った。
実は、グループとしては高城のほうが活動期間が長いものの、事務所の入所順としてはリョウガが先輩だという2人。超特急のメンバーとももクロのメンバーが入所順に1列に並んだ際も、「あれ？れにちゃんって...後輩なんだ」とからかう様子を見せていた。
◆リョウガ＆高城れにのやり取りに反響
番組後半では、「リョウガが2020年にトライしてみたかったこと」を当てるクイズも出題された。そこでは玉井詩織が「れにとご飯」、高城が「川で洗濯」と解答するなど大喜利状態に。結局正解は「1人でドライブに行く」だったものの、今トライしたいことを聞かれたリョウガは「れにとご飯」と解答し、一同は爆笑の渦に包まれた。
放送を受けてSNS上には、「面白すぎる」「顔が嬉しそう」「この2人のやり取り大好き」などの声が寄せられている。（modelpress編集部)
情報：日本テレビ
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