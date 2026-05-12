アンコウの水揚げ量、日本一を誇る下関市で12日、「あんこう供養祭」が営まれました。祭壇には、日本海で11日に水揚げされた重さ3キロのアンコウが供えられました。下関市で行われたのは、あんこう供養祭です。下関漁港のアンコウの水揚げは、24年連続で水揚げ量日本一を達成しています。しかし中東情勢の影響で、今後の見通しは厳しいということです。山口県以東機船底曳網漁業組合宮本洋平組合長「水揚げは若干上向いたんです