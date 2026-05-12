◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）２度目のＧ１の舞台に血が騒ぐ。ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、前走の小倉牝馬Ｓで待望の重賞初制覇。“フユコク”開幕日で１７番枠から終始、外を通りながら力でねじ伏せ、頭差の着差以上に強さを見せつける内容だった。「これまでは弱いところがあって続けて使えない部分があった。体質が強化してきて、よ