◆パ・リーグソフトバンク―西武（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・藤原大翔投手（２０）が、プロ初登板初先発となる１３日の西武戦（みずほペイペイ）に備え、本拠地で試合前練習に参加。「自分の持っているものを初回から出していきたいなと思っています」と、初回から小細工なしの真っ向勝負を宣言した。「（斉藤和巳２軍監督には）僕の持っているものを出せば、抑えられると言われたので、自信を持って投げてい