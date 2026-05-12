◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人は１２日、広島戦のスタメンを発表した。故郷凱旋の吉川尚輝内野手が「３番・二塁」で先発出場する。ここまで主に上位打線を担ってきたトレイ・キャベッジ外野手は今季初めて６番で出場する。初勝利を目指す先発の戸郷翔征投手は大城卓三捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）平山２（遊）浦田３（二）吉川４（三）ダル