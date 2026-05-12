メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の津市議選をめぐり、有権者にプリペイドカードを渡したとされる元市議の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 公職選挙法違反の罪に問われているのは、元津市議の長谷川正被告(68)です。 起訴状によりますと、長谷川被告は今年1月に行われた津市議選で当選するため、複数の有権者にプリペイドカード計34枚(額面計3万4千円)を渡したとされています。 長