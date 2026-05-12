◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)岐阜での試合開催へ、ともに岐阜にゆかりのある巨人・吉川尚輝選手と船迫大雅投手が試合前に思いを語りました。岐阜出身の吉川選手は故郷での試合開催。プレーする長良川球場に「学生時代からたくさんやっている(球場)」と語ります。さらにこの日対戦する広島・床田寛樹投手とは学生時代から対戦してきた間柄。「なんども対戦してきた。懐かしいなと思いながら、打てるように頑張りた