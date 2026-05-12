DeNAの相川亮二監督が12日に発表されたトレードについて言及しました。相川監督は改めて山本祐大選手のトレードの決定を報告。指揮官として「僕らとしては、やることは変わらない。ここにいるメンバーで最後まで戦い抜くと誓った」とチーム全体に思いを共有したことを明かしました。続けてチームを去る山本選手について述べ「個人的な感情は当然あって、このチームでいちばん長く接してきた選手ですし、バッテリーコーチ時代からい