DeNAの相川亮二監督が12日に発表されたトレードについて言及しました。

相川監督は改めて山本祐大選手のトレードの決定を報告。指揮官として「僕らとしては、やることは変わらない。ここにいるメンバーで最後まで戦い抜くと誓った」とチーム全体に思いを共有したことを明かしました。

続けてチームを去る山本選手について述べ「個人的な感情は当然あって、このチームでいちばん長く接してきた選手ですし、バッテリーコーチ時代からいろんなことを目指してやってきた」と思いを明かすと「さびしさはありますけど、あいつのことなんで、どこにいっても素晴らしい選手でいつづけると思うので、これからも応援します」とエールを送りました。

そして代わりにソフトバンクからDeNAへ入団する尾形崇斗投手と井上朋也選手についても言及。「みてわかるようにポテンシャルがある2人。(尾形投手は)これから先発で調整してもらう。(井上選手は)長打も期待できる選手」と期待を込めました。