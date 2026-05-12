BABYMONSTER（ベイビーモンスター）が、グローバルな影響力と同様に、規模がさらに拡大した第2回ワールドツアーを予告し、注目を集めている。YGエンタテインメントは5月11日（月）、公式SNSに『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN ASIA & OCEANIA』を掲載した。ソウルと日本に続き、アジアとオセアニアを網羅する新ワールドツアーの詳細日程が掲載されたポスターだ。BABYMONSTERはアジアの8都市（マニラ、