BABYMONSTER、ワールドツアーのアジア・オセアニア公演スケジュール発表｜SHIBUYA109とのコラボ企画も

BABYMONSTER（ベイビーモンスター）が、グローバルな影響力と同様に、規模がさらに拡大した第2回ワールドツアーを予告し、注目を集めている。

YGエンタテインメントは5月11日（月）、公式SNSに『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN ASIA & OCEANIA』を掲載した。ソウルと日本に続き、アジアとオセアニアを網羅する新ワールドツアーの詳細日程が掲載されたポスターだ。

BABYMONSTERはアジアの8都市（マニラ、マカオ、ジャカルタ、バンコク、クアラルンプール、台北、シンガポール、香港）とオセアニアの3都市（オークランド、メルボルン、シドニー）を訪れる。

すでに発表されたソウルと日本の6都市（神戸・福岡・横浜・千葉・名古屋・大阪）を含めると、現在までに確定した規模は合計で18都市、27公演に上る。

特に大阪公演は、日本5大ドームのひとつである京セラドームでの開催が決定し、注目を集めている。デビューから約2年5か月でのドームステージへの初登場により、彼らの急速な成長と圧倒的なグローバルプレゼンスを改めて実感させる。また、デビュー後初めて訪れるオセアニア地域でも、これを待ち望んでいた現地ファンからの熱い反応が予想される。

BABYMONSTERは昨年、初のワールドツアー『HELLO MONSTERS』で、全20都市、32回公演を行い、約30万人の観客を動員した実績がある。 今回のワールドツアーは前回より規模が拡大して展開されるため、次世代グローバルガールズグループとしての影響力をさらに強固にする見通しだ。

YG側は、「5大陸を巡る大規模ツアーであるだけに、アーティストとスタッフ全員が完成度の高い公演のために全力を尽くしている」と述べ、「今後公開されるヨーロッパ、北米、南米の3大陸のスケジュールにも多くの関心を寄せていただきたい」と語っている。

BABYMONSTERは5月4日（日本国内は5月5日）に3rd MINI ALBUM [춤 (CHOOM)]でカムバックした。このアルバムはiTunesアルバムチャートで19カ国・地域の1位を記録し、ワールドワイドアルバムチャートのトップに立った。

タイトル曲『춤 (CHOOM)』のミュージックビデオは公開直後にYouTubeの『24時間以内で最も視聴された動画』にランクイン。急上昇の勢いを保ち、現在は7000万回再生を突破している。

BABYMONSTER - ‘춤 (CHOOM)’ M/V

なお、BABYMONSTERは [춤 (CHOOM)]のリリースを記念し、SHIBUYA109とのコラボレーション企画『BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN』が5月15日（金）から開催されることが決定。

期間中は、渋谷店8F DISP!!!でのPOP-UP STOREの他に、キャンペーンビジュアルが館内外に掲出。スペシャルフォトスポットの設置、BGMジャック、チェキ風セルカフォトなどが当たる豪華プレゼント企画など、さまざまな取り組みが行われる。

【イベント概要】

『BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN』開催期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）開催場所：SHIBUYA109渋谷店

『BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN』特設ページ：https://shibuya109.jp/special/babymonster-shibuya109-campaign/ 『BABYMONSTER [춤 (CHOOM)] POP-UP STORE』開催期間：2026年5月15日（金）〜5月24日（日）開催場所：SHIBUYA109渋谷店8階 DISP!!!予約対象期間：5月15日（金）〜5月17日（日）、5月23日（土）・5月24日（日）各日10:10〜13:00まで

POP-UP STORE特設ページ：https://babymonster-official.jp/s/ygbmpop/page/event?&event=event003