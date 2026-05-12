関東では、明日13日(水)と14日(木)は東京都心など平野部でもザッと強い雨の降る所があるでしょう。落雷や突風などに注意が必要です。16日(土)以降は内陸を中心に最高気温30℃以上の真夏日が続出し、熱中症の警戒レベルもアップします。涼しい環境にして、こまめに水分をとるなど、対策をしてください。13日・14日は平野部でも雨関東は、14日(木)にかけて大気の状態が不安定となるため、急な雨や雷雨に注意が必要です。上空5500メー