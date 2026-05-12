関東では、明日13日(水)と14日(木)は東京都心など平野部でもザッと強い雨の降る所があるでしょう。落雷や突風などに注意が必要です。16日(土)以降は内陸を中心に最高気温30℃以上の真夏日が続出し、熱中症の警戒レベルもアップします。涼しい環境にして、こまめに水分をとるなど、対策をしてください。

13日・14日は平野部でも雨

関東は、14日(木)にかけて大気の状態が不安定となるため、急な雨や雷雨に注意が必要です。上空5500メートル付近で-15℃以下と、この時期としては冷たい空気が流れ込むでしょう。地上は日差しが届いて気温が上がるため、発雷確率(雷が発生する確率)は内陸ほど高く、雨雲や雷雲が発達しそうです。





明日13日(水)と14日(木)は平野部でも雨の降る所があり、雷を伴って雨の降り方が強まるでしょう。長い時間降る雨ではないですが、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうが降るおそれもあります。天気急変のサインは大きく3つあり、「真っ黒な雲が近づいてきた」「雷の音が聞こえてきた」「急に冷たい風が吹いてきた」。このような前兆があれば、すぐに安全な建物の中に避難してください。

16日以降は真夏のような暑さ 熱中症対策を

15日(金)も所々で雨が降りますが、大気の不安定な状態は次第に解消されるでしょう。16日(土)以降は、内陸を中心に最高気温が30℃以上の真夏日の所が増えて、ムシムシとした体感に変わってきそうです。



最高気温は、17日(日)に東京都心で30℃と、今年初めての真夏日(最高気温30℃以上)になる可能性があります。19日(火)は前橋で33℃と、8月上旬並みの暑さになるでしょう。気温や湿度が高くなることで、週明けからは暑さ指数は「警戒」の所が増えてきます。室内ではエアコンを使い、こまめな水分補給や適度な塩分補給、強い日差しを避けるなど、できる限りの熱中症対策をしてください。

熱中症の症状とは?

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。