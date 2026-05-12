千葉ロッテマリーンズは、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」のメンバーが企画から携わった「M☆Splash！！PRODUCEMENU」第1弾として全7商品を5月12日からZOZOマリンスタジアムで販売開始する。今回販売するメニューは、メンバーが企画段階から参加し、味や見た目にもこだわりながら試食を重ねてブラッシュアップを実施。M☆Splash！！らしい華やかさや個性を表現した、こだわりのラインナップとなっている。商品