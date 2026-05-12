世界卓球2026ロンドン大会卓球の世界選手権（団体戦）ロンドン大会は現地10日までに全日程を終え、女子の日本が6大会連続の銀メダルを獲得した。世界ランキング14位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は決勝・中国戦で同7位の蒯曼に勝利するなど、見せ場たっぷりだった。自身のインスタグラムで公開した写真に表れた人柄が話題になっている。充実感に満ちた笑顔が弾けた。早田ひな、張本美和ら日本代表メンバーとともに写