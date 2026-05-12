野外音楽フェス＜JOIN ALIVE 2026＞が7月18日および19日の2日間、北海道・いわみざわ公園にて開催される。同フェスの最終ラインナップとタイムテーブルが発表となった。最終出演アーティストとして追加発表されたのは、10-FEET、go!go!vanillas、川崎鷹也、BLUE ENCOUNT、NOISEMAKER、FOMARE、ふみの、WHITE JAM、オープニングアクトとしてMYERA、望月ヒナタ、HOMEといった計11組。これにて2日間形69組の全ラインナップが出揃った