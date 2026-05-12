＜JOIN ALIVE 2026＞、最終出演者発表に10-FEET、go!go!vanillas、BLUE ENCOUNTなど11組＋タイムテーブル公開
野外音楽フェス＜JOIN ALIVE 2026＞が7月18日および19日の2日間、北海道・いわみざわ公園にて開催される。同フェスの最終ラインナップとタイムテーブルが発表となった。
最終出演アーティストとして追加発表されたのは、10-FEET、go!go!vanillas、川崎鷹也、BLUE ENCOUNT、NOISEMAKER、FOMARE、ふみの、WHITE JAM、オープニングアクトとしてMYERA、望月ヒナタ、HOMEといった計11組。これにて2日間形69組の全ラインナップが出揃ったかたちだ。なお、7月19日のROSE STAGEオープニングアクトは、6月22日放送のSOUND AIRで決定する。
チケットのオフィシャル3次先着受付は本日5月12日12:00より。
■＜JOIN ALIVE 2026＞
7月18日(土) 北海道・いわみざわ公園
7月19日(日) 北海道・いわみざわ公園
※野外音楽堂キタオン＆北海道グリーンランド遊園地
open9:30 / start11:00 / 終演21:00予定 ※雨天決行
▼チケット
通し入場券 \27,000
18日入場券 / 19日入場券 各 \14,500
【オフィシャル3次先着受付】
受付開始：5月12日(火)12:00
詳細：https://joinalive.jp/2026/tickets/schedule/
関連リンク
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