Image: Adriano Contreras / Gizmodo 量産されるAI生成ポッドキャスト。聞いている人って本当にいる？2024年、Googleは当時はかなり衝撃だった新機能をNotebookLM AIスイートに導入しました。情報を音声でダイジェストしたポッドキャスト形式のコンテンツで、人間の話し方や声質をかなりリアルに再現していました。これが出て来た時は、生成AIのまったく新しい使い方で世を驚かせたのですが