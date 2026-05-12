◆米大リーグブルージェイズ―レイズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手は本拠レイズとの３連戦初戦に「４番・三塁」でスタメンに名を連ねた。ここまで、渡米後最長となる９試合連続安打＆１２試合連続出塁中の岡本。連続試合打点も自己タイの３としており、安打、出塁、打点での自己ベスト更新が期待される。相手先発は５日の敵地での初対戦で右中間への１０号ソロを放っている