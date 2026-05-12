◆米大リーグ ブルージェイズ―レイズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手は本拠レイズとの３連戦初戦に「４番・三塁」でスタメンに名を連ねた。ここまで、渡米後最長となる９試合連続安打＆１２試合連続出塁中の岡本。連続試合打点も自己タイの３としており、安打、出塁、打点での自己ベスト更新が期待される。相手先発は５日の敵地での初対戦で右中間への１０号ソロを放っているラスムセンだ。

４月２１日に借金１だったレイズは、５日からのブ軍戦３連戦をスイープするなど貯金１３とし上昇気流に乗っている。シュナイダー監督は試合前に「一番大きなポイントは、先発投手をどう攻略するか。レイズの先発陣は、先を見越して動くのがうまい。早い段階で対応するアプローチが重要になる」と、語った。

この日、試合前の岡本は、ルーチン化している屋外での早出特打を行った。早出の常連であるストローとシュナイダーは、そろって岡本がデザインされた「ケサディーヤＴシャツ」を着用していた。岡本の好物のメキシコ料理「ケサディーヤ」は、球場フードに採用されるなど、チームに浸透。ケサディーヤパワーで相性の良いラスムセン撃ちが期待される。