●きょう12日(火)は午後になるほど大気不安定。急な雷雨のおそれも●最高気温は各地24度前後。日ざし控えめでもところどころ「夏日」に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今朝も西日本の周辺は穏やかな空模様が続いていますが、朝鮮半島付近には少々まとまった雲があります。これは上空に寒気を伴う気圧の谷の雲で、雨雲が発達しやすくなる不安定なエリアです。この不安定なエリアがこれから西日本に進んできます。 きょう12日(火)は