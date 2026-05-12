●きょう12日(火)は午後になるほど大気不安定。急な雷雨のおそれも

●最高気温は各地24度前後。日ざし控えめでもところどころ「夏日」に



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今朝も西日本の周辺は穏やかな空模様が続いていますが、朝鮮半島付近には少々まとまった雲があります。



これは上空に寒気を伴う気圧の谷の雲で、雨雲が発達しやすくなる不安定なエリアです。

この不安定なエリアがこれから西日本に進んできます。





きょう12日(火)は午前中までよく晴れますが、午後になるほど大気の状態は不安定で、夕方からあす13日(水)の朝にかけて局地的に雨雲が発達し、一時雨が強めに降ったり雷も発生するおそれがあります。

お帰りが遅くなる方ほど、空模様の変化にご注意ください。





きょう12日(火)は朝のうちはよく晴れますが、午後は厚い雲に覆われる予想です。

大気の状態も不安定で夕方からは、局地的に急な雷雨のおそれがあります。空模様の変化にご注意ください。





最高気温は各地24度前後。日中は日ざし控えめですが、南風が吹くことでこれから順調に気温が上がります。

きのう11日(月)と同じように、最高気温はところどころで25度を超え「夏日」になる予想です。





紫外線情報です。

日ざしの届く午前を中心に、各地で紫外線が強くなりそうです。短い時間の外出でもケアを行いましょう。





不安定な空模様はあす13日(水)の朝まで続きますが、その後今週の後半にかけて安定した空模様が続く見通しです。気温はじわじわ上昇し、週末は最高気温が30度を超え今年初の「真夏日」となる予想です。

入念な暑さ対策を行っていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）