12日の広島戦に先発する巨人・戸郷は川崎市のジャイアンツ球場で調整した。今季初登板だった前回4日のヤクルト戦は5回5失点。「なんとかチームに勝ちを持ってこられるように」と今季初勝利へ意気込んだ。岐阜は24年9月5日のヤクルト戦に中4日で登板し、7回零封で3年連続の10勝目を挙げた場所。「中4日で行くときは印象に残るし、いい思い出がある」と快投の再現を期した。