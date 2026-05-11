北海道鉄道の原点、幌内線を巡る“クロニクルな旅”は、歴史とロマンが交差するツーリングです。かつて石炭輸送の大動脈として札幌と小樽を結び開拓時代を支えた幌内線は、1987年の廃線後も静かに時を刻んでいます。駅舎跡や枕木に残る風の匂いが、過ぎ去った時代の息吹を伝えてくれます。さあ、失われた鉄路の記憶を走り抜けてみましょう。 幌内線の魅力と旅のはじまり 1880年、北海道で初めて、そして日本で3