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5月18日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は世界のおマヌケさん大集合！全員逮捕だ2時間SP＜19時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：佐々木成三三四郎塩川莉世（SWEET STEADY）藤原紀香豆原一成（JO1）宮世琉弥（50音順敬称略）エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）ゲスト声優：河西健吾☆ラスベ