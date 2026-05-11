5月18日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界のおマヌケさん大集合！全員逮捕だ2時間SP

＜19時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

佐々木成三

三四郎

塩川莉世（SWEET STEADY）

藤原紀香

豆原一成（JO1）

宮世琉弥

（50音順 敬称略）

エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、ルスマリア・信子・前田・デ・オリベラ（南米）

ゲスト声優：河西健吾

☆ラスベガス警察

24時間眠らない街、ラスベガス。世界中から様々な人が集まり、毎日がお祭り騒ぎ。

そんな中、ハメを外しすぎて犯罪に手を出してしまうおマヌケな人たちも…。

マヌケな犯罪者やお騒がせなヤツらに立ち向かい、街の治安を守る警官たちに密着。はたして今日は、どんな困った人たちに遭遇するのか？

☆史上最高の強盗計画

世界中のセレブや著名人が集うニューヨークの超高級ホテルで発生した、「史上最も成功したホテル強盗」としてギネス世界記録に認定されている強盗事件の全貌に迫る。

綿密に計算された完璧な犯行だったのだろうと思いきや、実際はマヌケな行動のオンパレード！予想外のハプニングが次々と起こり犯人たちは大混乱。

はたして、ホテルの中では何が起きていたのか？ちょっと笑える歴史的強盗事件をご覧ください。

☆国境警備シリーズ 南米編・イタリア編

あの手この手で税関をすり抜けようとする旅行者とそれを逮捕しようとする税関職員との戦いに密着した人気シリーズから、今回は南米編とイタリア編をご紹介！

連携プレーでとんでもない量の品物を密輸しようとする中国人夫婦など、おマヌケな旅行者が続出。

☆南米チリの捕まえろ

犯罪を繰り返す不届き者をこっそり監視し、その顔や名前をテレビで公開。チリで人気の番組司会者が犯罪者にドッキリを仕掛けてお仕置きをする話題の犯罪者摘発番組をご紹介！今回は、女性ドライバーを狙ったチリの大胆不敵な自動車強盗に、あっと驚く罠を仕掛けて現行犯逮捕してしまう。悪党たちの慌てふためく姿を、どうぞお楽しみください。

☆41年後に殺人事件を解決

1967年、アメリカの片田舎にあるアイスクリーム店で女性店員 2人が殺害される事件が発生。その後、40年以上にわたって未解決のまま迷宮入りしていたが、ある人物の突然の告白により、事件が動き出します。はたして犯人はどんな人物だったのか？

☆奇妙な犯人

ゴルフの大きな大会に乱入し、グリーンを走り回るとんでもない男など。

おマヌケ犯人がわんさか登場する、日本ではちょっと考えられない、おマヌケな犯罪を捉えたアメリカの警察に密着した番組！

その他、笑っちゃいけないけど笑っちゃう、おマヌケな犯罪の瞬間映像を、人気声優・河西健吾が、どどっとご紹介。