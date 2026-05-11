妊娠がわかった瞬間から、周囲の期待や思いが一気に動き出すことがあるのではないでしょうか。とくに実母と旦那さん、それぞれの立場からの「こうしたい」が重なると、うれしさと同時に戸惑いが生まれるかもしれません。今回の投稿者さんも、まさにその板挟みの状況に悩んでいました。『先月妊娠が判明しました。実母に伝えたところ「お母さん頑張るね」と張り切っています。一方で旦那は1年間の育休を取りたいとのこと。2LDKで昼