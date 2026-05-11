（北京中央社）最大野党・国民党の張栄恭（ちょうえいきょう）副主席（副党首）は11日、中国の国政助言機関、人民政治協商会議（政協）主席で中国共産党序列4位の王滬寧氏と中国・北京の人民大会堂で面会した。張氏はあいさつで「民族的観点から言えば、両岸（台湾と中国）の人々はみな中国人で、家族だ」と述べた。張氏は中国で開かれる両岸間の文化やメディア関係のサミットに出席するため、関連業界の代表者と共に訪中した。訪