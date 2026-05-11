介護施設に入所する女性がケガをしていたにもかかわらず、放置したなどとして、介護福祉士の男が逮捕されました。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、廿日市市の介護福祉士の男（36）です。警察によると男は2026年3月、廿日市市の介護施設で入所する93歳の女性が、部屋で倒れていたことに気づいていたにもかかわらず放置。同僚らに伝えず、救護の必要がないとして保護しなかった疑いです。男は調べに対し、容疑を認めてい