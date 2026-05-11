【モデルプレス＝2026/05/11】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が5月11日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトで作った文豪モチーフの手芸作品を公開した。【写真】54歳人力舎所属女芸人「クオリティ高すぎ」芥川龍之介モチーフのフェルト作品◆光浦靖子、文豪モチーフの手芸作品披露光浦は「文豪シリーズ 芥川龍之介と…」とコメントし、芥川龍之介の顔をモチーフにした、顎に手を当てているポーズの羊毛フェルト作品を公開。