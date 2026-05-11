光浦靖子、文豪モチーフの羊毛フェルト作品に絶賛の声「一目で誰かわかるくらいそっくり」「センスの塊」
【モデルプレス＝2026/05/11】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が5月11日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトで作った文豪モチーフの手芸作品を公開した。
【写真】54歳人力舎所属女芸人「クオリティ高すぎ」芥川龍之介モチーフのフェルト作品
光浦は「文豪シリーズ 芥川龍之介と…」とコメントし、芥川龍之介の顔をモチーフにした、顎に手を当てているポーズの羊毛フェルト作品を公開。さらに「夏目漱石を作ろうとしたのですがどうしてもローワン・アトキンソンに似てくるので、もう、ローワン・アトキンソンを作りました」と記し、「Mr.ビーン」などの主演で知られるイギリスのコメディアン、ローワン・アトキンソンの顔をモチーフにした作品も披露している。
この投稿に、ファンからは「一目で誰かわかるくらいそっくり」「クオリティ高すぎ」「器用」「センスの塊」などの声が上がっている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
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【写真】54歳人力舎所属女芸人「クオリティ高すぎ」芥川龍之介モチーフのフェルト作品
◆光浦靖子、文豪モチーフの手芸作品披露
光浦は「文豪シリーズ 芥川龍之介と…」とコメントし、芥川龍之介の顔をモチーフにした、顎に手を当てているポーズの羊毛フェルト作品を公開。さらに「夏目漱石を作ろうとしたのですがどうしてもローワン・アトキンソンに似てくるので、もう、ローワン・アトキンソンを作りました」と記し、「Mr.ビーン」などの主演で知られるイギリスのコメディアン、ローワン・アトキンソンの顔をモチーフにした作品も披露している。
◆光浦靖子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一目で誰かわかるくらいそっくり」「クオリティ高すぎ」「器用」「センスの塊」などの声が上がっている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
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