静岡･小山町に住む40代の男性が、警察官を名乗る男に暗号資産約2600万円相当をだまし取られる事件がありました。警察によりますと、3月、静岡･小山町に住む40代男性のスマートフォンに、警察官をかたる男から国際回線で「詐欺グループのトップを捕まえている」「その事件の関係であなたのキャッシュカードが犯罪に使われている」「身の潔白を証明するために、あなたの全財産を振り込んでもらい識別番号を確認す