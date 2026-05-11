【モデルプレス＝2026/05/11】女優の木村多江が5月11日、自身のInstagramを更新。母親との幼少期ショットを公開した。【写真】55歳女優「よく似てる」母親顔出しの幼少期ショット◆木村多江、母親との幼少期ショット公開「私が今ここにいるのは母が愛情をかけて育ててくれたから。そして私を支えてくれるもう1人の母や母のように助けてくれた人たち。ありがとう。みんな幸せで健やかでいてね Happy mother’s day」と母親や周囲の