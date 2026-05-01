映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』がIMAX日本上映となることが決定した。あわせて、IMAX®版ビジュアルと特別映像も公開されている。 本作は、1992年の誕生以来続く格闘ゲーム「モータルコンバット」を原作とする実写映画シリーズ最新作。前作『モータルコンバット』（2021）に続き、スコーピオン役で真田広之、ライデン役で浅野忠信が続投し、さらにジョニー・ケイ