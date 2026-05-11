（台北中央社）台北市はネズミ対策として、市内全12行政区で大規模な清掃・消毒作業を進めている。8日に中山区での作業が完了し、11日から4日間の日程で、残る11の行政区でも同様の清掃・消毒作業を順次実施する。同市全12行政区での大規模な清掃・消毒作業の実施は今年2度目となる。市在住の70代男性が今年1月、ネズミなどのげっ歯類が媒介する「ハンタウイルス」に感染し死亡。男性の自宅周辺で捕獲されたネズミからハンタウイル