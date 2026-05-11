◇サッカー スコットランド プレミアリーグ セルティック 3-1 レンジャーズ(日本時間10日 セルティック・パーク)セルティックの日本代表FW・前田大然選手がダービーマッチでスーパーゴールを決めました。リーグのライバルであるレンジャーズとのグラスゴー・ダービーに先発出場した前田選手。同点の後半8分、味方からグラウンダーで送られた低いクロスに合わせ、勝ち越し点をゴール右隅へ流し込みました。さらに4分後の後半12分に